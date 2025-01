Europa League e digitale terrestre: ecco la partita trasmessa gratis

Continua l’iniziativa nata dall’accordo tra Sky e la piattaforma digitale terrestre per portare alcune partite selezionate della UEFA Europa League gratis su TV8 in diretta. Questa volta si tratta di Manchester United-Rangers, giovedì 23 gennaio 2025, incontro valido per la 7a giornata della fase a gironi della competizione.

Questo incontro sarà quindi trasmesso in diretta e in chiaro su TV8 alla numerazione LCN 8 del telecomando. La copertura televisiva inizierà alle 20:30 con il pre-partita, seguito dalla diretta della gara alle 21:00, ora in cui verrà fischiato il calcio d’inizio. Per entrambe le squadre si tratta di una sfida cruciale e per questo si preannuncia molto combattuta.

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, in merito all’iniziativa di portare l’Europa League gratis sul digitale terrestre, ha commentato: “Siamo lieti di poter offrire questa importante partita di Europa League in chiaro su TV8. È un’opportunità per avvicinare ancora di più i tifosi al grande calcio europeo e valorizzare la competizione”.

Europa League sul digitale terrestre gratis: sfide e obiettivi

Sky ha annunciato una serie di partite del campionato di UEFA Europa League che verranno trasmesse gratis sulla piattaforma digitale terrestre. Questo avviene attraverso il canale in chiaro dell’emittente, TV8, disponibile alla numerazione 8 del telecomando. Cosa è necessario fare per assicurarsi una visione senza problemi e interferenze?

Prima della partita Manchester United-Rangers, gli esperti consigliano di effettuare una sintonizzazione automatica dei canali. Nonostante i nuovi dispositivi siano dotati della risintonizzazione automatica, che dovrebbe aggiornare le frequenze e la lista dei canali automaticamente a ogni modifica del digitale terrestre, è sempre meglio intervenire personalmente.

La sintonizzazione automatica dei canali avvia una nuova ricerca per sintonizzare tutti i canali disponibile nella tua zona in modo da proporti la lista canali più aggiornata del digitale terrestre. Così potrai assicurarti la visione sicura e senza intoppi di tutta la partita dell’Europa League trasmessa gratis su TV8.