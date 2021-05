Un robot aspirapolvere eccezionale, che solo su Amazon puoi avere in sconto di quasi il 50%: questo gioiellino di Eufy lo porti a casa a 139€, salvo esaurimento scorte anticipato. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: robot aspirapolvere Eufy in offerta super

Robovacs 11S ha un design bello e accattivante, studiato per offrirti il massimo. Infatti, riesci a coniugare un’altezza minima di appena 7,2 cm (perfetto per farlo passare sotto i mobili) a un serbatoio super ampio da 600ml. Questo significa che il dispositivo sarà ancora più autonomo: non dovrai svuotarlo a ogni pulizia.

Il praticissimo telecomando in dotazione ti permette di avviarlo ogni volta che vuoi, ma anche di programmare la pulizia: farà tutto lui e non dovrai nemmeno accenderlo. Non mancano ovviamente i sensori anticollisione, per evitare che sbatta contro gli ostacoli, ed è anche in grado di salire sui tappeti.

Pluripremiato proprio per l’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo, ora risparmi il 44% e porti a casa questo robot aspirapolvere di Eufy a 139€ appena: un affare che ti offre Amazon, ma sono per un tempo limitato. Anche i pezzi disponibili sono pochi.

Le spedizioni, come anticipato, sono rapide e gratis: garantite dai servizi Prime. Non perdere questo e altri super affari: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home