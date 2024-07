Etilometro a 13€: digitale, portatile e UTILISSIMO (solo su Amazon)

Guidare in sicurezza è un imperativo che riguarda tutti noi. Proprio per questo, un innovativo etilometro digitale come questo risulta uno strumento essenziale per chiunque voglia monitorare responsabilmente il proprio livello alcolemico e scongiurare i rischi della guida in stato di ebbrezza.

In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 13€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ma sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Questo tester di alcolemia è un vero e proprio assistente personale, progettato per offrirti la massima precisione e affidabilità. Grazie ai suoi sensori a semiconduttore all’avanguardia e al display LCD digitale, potrai leggere con estrema chiarezza i risultati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’intervallo di rilevamento va dallo 0,00% allo 0,19% di tasso alcolemico (da 0,0 a 1,9 g/l), garantendoti misurazioni accurate e attendibili.

Questo dispositivo è dotato di una funzione di allarme automatico davvero intelligente. Quando il tasso alcolemico raggiunge lo 0,02%-0,05% (0,2-0,5 g/l), il display mostrerà il simbolo “Caution”, avvisandoti che è meglio astenersi dalla guida. E se il livello supera lo 0,05% (0,5 g/l), comparirà il simbolo “Danger” accompagnato da un segnale acustico e dalla retroilluminazione arancione, per richiamare immediatamente la tua attenzione.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto di soli 75 grammi, è davvero portatile e facile da trasportare. Puoi riporlo comodamente in tasca o nella borsa dell’auto, rendendolo sempre a portata di mano per i tuoi spostamenti. Che tu ti trovi a un evento sociale, a un matrimonio o semplicemente in viaggio, questo alleato di sicurezza ti permetterà di continuare a goderti le tue attività senza mettere a rischio te stesso e gli altri.

Un ulteriore vantaggio di questo etilometro è la presenza di 5 bocchini monouso intercambiabili. Potrai così testare facilmente te stesso, i tuoi amici e i tuoi familiari, garantendo a tutti l’igiene e l’utilizzo personale del dispositivo.

Facile da usare e con un’autonomia garantita dalle 2 batterie AAA (non incluse), questo etilometro è il compagno perfetto per chiunque voglia guidare in modo responsabile e consapevole. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per prenderlo a 13,99€ soltanto con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma sii veloce: ne restano pochissimi a disposizione.