Etika, arrivano gli NFT dello youtuber morto suicida: fan in rivolta

Desmond “Etika” Amofah era un popolare youtuber specializzato in titoli Nintendo e in particolare nella serie Super Smash Bros. Il ragazzo divenne famoso anche per i suoi video reaction agli annunci da parte della compagnia giapponese tanto che i suoi fan, chiamati JoyCon Boys, seguivano i Nintendo Direct insieme a lui proprio per le sue reazioni spontanee.

Nel giugno del 2019, purtroppo, Etika si è suicidato dopo una lunga battaglia con problemi di salute mentale. La sua community di fan è rimasta molto unita nel ricordare i momenti migliori della carriera internettiana di Desmond e adesso combatte contro un progetto di NFT nato, secondo gli autori, per tenerne vivo il ricordo.

EtikaPunks: il progetto NFT che sta facendo infuriare i fan dello youtuber

Si chiama EtikaPunks ed è stato annunciato il 4 gennaio 2022 con l'obiettivo di “commemorare la vita di Etika“. Come prevedibile, la stragrande maggioranza delle reazioni è stata fortemente negative.

Gli utenti attaccano il progetto EtikaPunks ritenendolo vergognoso e disgustoso, tanto da aver segnalato in massa l'account Twitter per aver utilizzato le sembianze di un creator scomparso senza il consenso della famiglia.

Gli NFT pubblicati su Rarible, una piattaforma di compravendita di non-fungible token, sembrano essere in effetti di cattivo gusto. In uno si vede Desmond davanti a un ponte, cosa che gli utenti credono serva a rappresentare il Ponte di Manhattan da cui si pensava che Etika si fosse gettato. Un altro NFT lo vede invece ritratto con una banana, cosa che ha inevitabilmente portato ad accuse di razzismo.

La pagina ufficiale di EtikaPunks su Rarible sottolinea come il progetto non sia ufficialmente affiliato con lo youtuber e la sua famiglia, ma è solo un lavoro svolto da dei presunti fan. Al momento non risultano offerte per nessuno dei NFT messi in vendita, mentre le segnalazioni della community continuano in massa.