Smartphone con fotocamera da 200 Megapixel: arriverà nel 2022?

Qualche anno fa, per uno smartphone bastava un sensore da 16 Mega. Tuttavia, il rapido sviluppo del settore degli smartphone ha visto un aumento significativo dei pixel delle lenti a bordo dei device. Ora ci sono una miriade di telefoni con una sensori da 108 MP ma sembra che la corsa ai megapixel non si fermerà a 108. Il mercato degli smartphone è ormai pronto per ricevere uno flagship con ottica da 200 Mpx.

A tal proposito, citiamo che Motorola svelerà almeno due flagship di fascia alta che saranno ufficiali entro la fine dell'anno. Uno è il Motorola Edge 30 Pro mentre l'altro è il Frontier.

Il Motorola Edge 30 Pro ha già ottenuto la certificazione Bluetooth SIG. Questo modello è la versione globale dell' Edge X30 e sarà ufficiale nel mercato europeo nel prossimo futuro. Inoltre, anche il Frontier debutterà nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, questo device verrà fornito con una fotocamera principale da 200 MP. Entrerà nella storia come il primo telefono al mondo dotato di una lente da 200 MP. Secondo i rapporti, il nuovo gadget utilizza il Samsung ISOCELL HP1. L'area dei pixel dell'unità sarà di 0,64μm e supporta la sintesi dei pixel ChameleonCell.

In un ambiente con luce scura, questo sensore può sintetizzare pixel grandi 1,28 μm per generare prove colore da 50 MP o sintetizzare pixel grandi 2,56 μm per generare prove colore 12,5 MP. Oltre alla camera da 200 MP, questo smartphone è dotato anche del SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo chip si basa sul processo a 4 nm di TSMC. È il chip 5G più potente nel campo Android e le sue prestazioni supereranno quelle dello Snapdragon 8 Gen 1.

Oltre a Motorola, si ipotizza anche che Xiaomi e Samsung utilizzeranno una fotocamera da 200 MP quest'anno. Omnivision ha recentemente rilasciato un sensore da 200 MP (OVB0B) per smartphone e altri dispositivi mobili.