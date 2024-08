Estesa e in altissima definizione: la TRILOGIA del Signore degli Anelli crolla a soli 16€!

Sei pronto a catapultarti nella Terra di Mezzo in un modo mai visto? Con una combo formata da sconto e coupon (da cliccare su Amazon) potrai far tua la collezione di Blu-ray rimasterizzata ed estesa de “Il Signore degli Anelli” a soli 16,19€!

Tutte le caratteristiche di questa collezione

Questo cofanetto, curato nei minimi dettagli, rappresenta un vero e proprio portale verso la Terra di Mezzo, permettendoti di vivere le avventure di Frodo e della Compagnia dell’Anello ogni volta che lo desideri.

Grazie alla rimasterizzazione in alta definizione, ogni scena prende vita con una qualità assurda. I dettagli delle scintillanti armature elfiche, la cupezza delle terre corrotte di Mordor e la bellezza mozzafiato dei paesaggi incontaminati della Terra di Mezzo vengono resi con una precisione tale da farti sentire come se fossi proprio lì, al fianco dei protagonisti.

Questa edizione extended non è solo un trionfo per gli occhi, ma offre anche ore di avventura aggiuntiva grazie alle versioni estese dei film. Scene inedite, tagliate nelle edizioni cinematografiche, arricchiscono la trama e i personaggi, permettendoti di scoprire nuovi retroscena mai visti prima.

Il cofanetto che racchiude la trilogia è, a sua volta, un vero oggetto da collezione. Realizzato in cartone robusto, è perfetto da esporre in bella vista. All’interno dei dischi Blu-ray, troverai una serie di contenuti speciali imperdibili, come documentari sul making of, interviste esclusive al cast e approfondimenti sulla creazione degli spettacolari effetti speciali.

Rivivi l’intera saga del Signore degli Anelli in altissima qualità, pagando questo cofanetto solo 16,19€, ma non dimenticare di selezionare il coupon!