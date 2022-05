Estate su grande schermo: ECCELLENTE proiettore a 47€ (-50%)

Con un proiettore come questo, c’è più gusto a guardare un film in giardino: il grande schermo, a disposizione nella tranquillità di casa. Un dispositivo che è perfetto per collegare periferiche smart (come le Fire TV Stick), una console, ma anche il PC, una memoria esterna USB e non solo. Inoltre, c’è il jack audio da 3,5 millimetri, che ti permetterà di collegare degli speaker audio per ottenere un effetto pazzesco.

Insomma, il modo perfetto per avere il cinema a casa, ora anche in gran sconto su Amazon. Risparmia il 50% e prendilo a 47€ circa appena invece di 95,99€. Dovrai seguire le mie istruzioni per riarmare però:

spunta il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice “3MWWR2AD”;

godi di spedizioni rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime.

Si tratta di un’occasione limitatissima, il mio consiglio è quello di approfittarne al volo perché durerà molto poco.

Ottimo proiettore a metà prezzo su Amazon

Il gadget che un po’ tutti vorrebbero avere in casa, ma che – tendenzialmente – ha un prezzo di vendita parecchio alto. Quello che ho scovato in sconto del 50% mi ha colpito perché non è il classico oggetto “usa e getta”, da cestinare dopo qualche utilizzo.

Infatti, ha una risoluzione nativa HD, che si spinge fino al Full HD. Il rapporto di contratto arriva a 2000:1 per consentirti di vedere immagini nitide e ben definite. Inoltra, arriva a casa dotato di treppiede, che ti permetterà di angolare al meglio il proiettore.

Super compatto nelle dimensioni, è pensato per essere portato in giro con estrema facilità. In un attimo, lo monti e sceglie la periferica che farà da fonte video: a disposizione hai una porta HDMI, una USB e una AV.

Se non hai voglia di collegare una periferica audio esterna, puoi sfruttare gli altoparlanti integrati direttamente nel dispositivo. Più compatto e completo non potrebbe essere.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, risparmia il 50% su questo ottimo gadget e portalo a casa a 47€ circa invece di 95,99€:

Offerta a tempo, disponibilità limitata.

