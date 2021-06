Un gioiellino per l'estate, un condizionatore portatile che non consuma elettricità, ma ti offre il fresco che cerchi. Questo gioiellino ora lo porti a casa a circa 28€ con spedizioni rapide e gratis da Amazon. Pochi pezzi disponibili.

Estate al fresco: prezzo bassissimo su Amazon

Un dispositivo super compatto, con quattro funzionalità in uno. Può essere un semplice ventilatore, ma può anche diventare un umidificatore. Ancora, è un'eccellente luce notturna (puoi scegliere fra sette diverse colorazioni) e – ovviamente – puoi trasformarlo in un eccellente dispositivo per rinfrescarti.

Come? In modo super economico, inserisci del ghiaccio e dell'acqua ed accendi la funzione giusta. In un attimo, potrai combattere afa e caldo, ovunque. Infatti, è anche super portatile.

Sceglie a quale velocità rinfrescarti, spaziando fra le tre disponibili, e sei pronto a trovare refrigerio immediato in modo super furbo. Infatti, questo dispositivo ha un consumo energetico quasi nullo. Assolutamente non paragonabile a quello dei condizionatori classici.

Insomma, un gioiellino per trascorrere l'estate al fresco senza sborsare euro su euro di bolletta. Adesso, questo gioiellino lo porti a casa a circa 28€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis. Attento però: le scorte disponibili sono super limitate.

Non perdere queste e altre super chicche: le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home