Esselunga Programma Fedeltà: la nuova truffa email è pazzesca

Il nuovo programma fedeltà di Esselunga regala un set Tupperware da 63 pezzi. Questa sarebbe la mail che in questi giorni sta raggiungendo la casella postale elettronica di molti utenti. In realtà non si tratta di Esselunga, ma di una truffa che con la possibilità di vincere un set Tupperware cerca di far cadere nella trappola più vittime.

Ad averla realizzata un team di cybercriminali che è solito sfruttare email di phishing per rubare dati sensibili, dettagli di pagamento e denaro alle vittime. Spesso riescono perché anche i più attenti rischiano di cadere nella trappola. Alcuni, quando se ne accorgono, pensano di aver risolto chiudendo la pagina.

Contrariamente, se hanno compilato i campi del form hanno già fornito informazioni sensibili ai criminali che spesso sfruttano keylogger. Questi software registrano immediatamente tutto quello che viene digitato con la tastiera, anche se non viene confermato l’invio del modulo. Ecco come puoi riconoscere la truffa del programma fedeltà di Esselunga a opera dei cybercriminali.

Esselunga e Tupperware: come funziona la nuova truffa email

Viaggia tramite email la nuova truffa che sfrutta Esselunga e Tupperware per sottrarre dati personali, dettagli di pagamento e denaro alle vittime. I cybercriminali hanno realizzato un connubio perfetto. Partecipando a un sondaggio, promettono la vincita di un set Tupperware da 63 pezzi. Ecco il testo della mail:

RISPONDI GRATUITO!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio. Ogni giovedì selezioniamo casualmente 20 utenti dal sistema per partecipare a un breve sondaggio online. Include 15 domande semplici che possono essere completate in meno di 30 secondi. In questo modo possiamo conoscere meglio i nostri utenti e migliorare i nostri prodotti e servizi.

Un link rimanda alla pagina del presunto sondaggio. Come promesso il questionario dura molto poco e dopo qualche secondo di scenografia, guarda caso, l’utente diventa il fortunato vincitore del set tanto sperato. Qui inizia il furto vero e proprio. All’utente vengono chiesti dati personali e dettagli di pagamento per partecipare alle sole spese di spedizione di un paio di euro.

Insomma, Esselunga non sta certo inviando email con sondaggi a premi, si tratta di una truffa online. Quindi se ti imbatti in una mail di questo tipo cancellala subito. Sarebbe buona abitudine evitare di cliccare su link di dubbia provenienza, soprattutto quando sono promessi premi costosi per poco impegno.