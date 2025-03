Esselunga, ecco la nuova offerta tech: è iPhone 13 a meno di 500€

Esselunga torna con una nuova, imperdibile, offerta tech che farà gola agli appassionati di tecnologia e soprattutto del marchio Apple. Dal 13 marzo al 22 marzo, sarà possibile acquistare l’iPhone 13 a un prezzo eccezionale: solo 499 euro. Una promozione da non perdere, considerando che il dispositivo ancora si sa difendere bene sul mercato.

iPhone 13 a 499 euro: conviene?

L’iPhone 13 si distingue per il suo display OLED da 6,1 pollici, che garantisce colori vividi e neri profondi. Alimentato dal potente processore A15 Bionic, lo smartphone offre prestazioni fluide e veloci, perfette per chi utilizza il telefono per gaming, produttività o semplicemente per la navigazione quotidiana.

A livello fotografico, il dispositivo vanta una doppia fotocamera posteriore da 12+12 MP, che consente di scattare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale da 12 MP, invece, è ideale per selfie dettagliati e videochiamate in alta definizione. Il tutto supportato dal sistema operativo iOS 15.

La connettività è garantita dal Bluetooth 5.0, che assicura una trasmissione stabile e veloce per cuffie wireless, speaker e altri dispositivi compatibili. Il design elegante e i materiali premium fanno dell’iPhone 13 una scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Ora a un prezzo davvero bassissimo. Completano il tutto i 128 GB di spazio di archiviazione.

La promozione Esselunga è disponibile per un periodo limitato: hai tempo solo fino al 22 marzo per acquistare iPhone 13 a soli 499 euro. L’offerta tech è disponibile nei punti vendita della catena aderenti: cerca in quello più vicino a te!