Esperienza multimediale avanzata: tablet con display FHD+ e 5G WiFi ad un ottimo prezzo

Se sei alla ricerca di un tablet con prestazioni adatte sia per il lavoro che per il tempo libero, il BESTTAB A20 è senza dubbio la scelta che fa al caso tuo.

Con uno schermo da 10 pollici e risoluzione da 1920×1200 FHD+ IPS, questo tablet ti consentirà di visualizzare qualsiasi contenuto con una resa straordinaria e immagini nitide e brillanti.

Si tratta quindi dello strumento ideale sia nel caso si utilizzi per scopi lavorativi che per divertimento. Dotato di tecnologia Android 14, questo tablet ti consentirà di avere accesso ad un’ampia gamma di applicazioni, mentre i suoi 24GB di RAM e 256 di ROM ti assicureranno di gestire l’apertura e la chiusura di file anche molto pesanti, usare più applicazioni contemporaneamente e molto altro.

Se la capacità di memoria di questo dispositivo non dovesse bastarti potrai inoltre ampliarla ulteriormente grazie ad una scheda TF (che ti consente di espandere la memoria fino a 2 TB). La connettività 5G WiFi ti garantisce una navigazione super veloce, streaming in alta qualità e tante altre funzionalità. Inoltre la batteria da 5000 mAh ti permetterà di godere di un’autonomia di ricarica per l’intero arco della giornata, senza doverti preoccupare di portare il caricatore sempre con te.

Un altro punto di forza di questo tablet è che viene venduto con tastiera, penna e mouse, che lo renderanno per te un vero e proprio dispositivo 2 in 1. Potrai senza dubbio utilizzarlo per motivi di lavoro o di studio e grazie alla penna in dotazione potrai anche disegnare e prendere appunti in tempo reale.

In conclusione il BESTTAB A20 è uno strumento estremamente potente e di fascia medio alta, ma grazie al codice promozionale JODWDGR7 puoi portarlo a casa alla metà del prezzo. E non solo: su Amazon esiste la possibilità di applicare un ulteriore coupon da 140 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione straordinaria!