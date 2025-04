eSIM per l'estero: il codice sconto di Saily sui piani da 10 e 20 Giga

Il servizio eSIM per l’estero Saily sta promuovendo un codice sconto sui piani da 10 e 20 Giga per tutte le destinazioni, grazie al quale è possibile risparmiare il 5%. Il codice promozionale è SAILYSPRING e va inserito dopo aver selezionato la località e il piano dati.

L’eSIM di Saily offre diversi vantaggi rispetto agli altri servizi concorrenti, tra cui prezzi vantaggiosi, funzionalità di privacy ereditate direttamente da una delle VPN più famose al mondo (NordVPN), ed una semplicità d’uso disarmante, tanto da essere un servizio ideale per quanti devono installare un’eSIM per la prima volta sul loro telefono.

Come applicare il codice sconto di Saily

L’inserimento del codice sconto Saily richiede pochi semplici passaggi. Dopo che ci si collega al sito Saily, occorre premere su “Cerca destinazione” e scegliere il Paese dove ci si reca in vacanza nella schermata che compare subito dopo. Nella nuova pagina compariranno tutti i vari piani dati disponibili per la località scelta: da qui sarà sufficiente selezionare uno dei due piani che beneficiano del codice sconto, quindi scegliere quello da 10 Giga o 20 Giga, e selezionare il pulsante “Procedi con il pagamento” per proseguire. Ora, nella sezione “Riepilogo dell’ordine” fare clic sulla voce “Hai un coupon?”, quindi inserire il codice SAILYSPRING e premere su “Applica”: il sistema riconoscerà in automatico il 5% di sconto (come conferma comparirà la scritta verde “Codice applicato”).

Un servizio eSIM come quello di Saily consente prima di tutto di navigare in Internet in un Paese all’estero evitando i costi esorbitanti del roaming, e allo stesso tempo risparmiando rispetto alle tariffe previste dal proprio operatore telefonico. Un ulteriore vantaggio di Saily riguarda le funzionalità di sicurezza integrate nell’app, tra cui si annoverano la posizione virtuale con la possibilità di scegliere tra oltre 115 posizioni (Italia inclusa), l’eliminazione degli annunci pubblicitari per navigare senza distrazioni, e il blocco dei siti web pericolosi.