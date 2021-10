Esclusivo smartwatch a prezzo RIDICOLO su Amazon (41€)

Un particolarissimo smartwatch, elegante e con carattere deciso. Ricco di funzionalità e con doppio cinturino, con la promozione Amazon del momento, adesso lo porti a casa a 41€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittare dello sconto. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch in gran sconto su Amazon

Un ampio pannello da 1,28″, con supporto al touch screen. Uno schermo sul quale è facile gestire dal polso notifiche, chiamate in arrivo, promemoria avvisi e non solo. Infatti, puoi anche controllare la musica in riproduzione, ad esempio.

Lascialo al polso mentre ti alleni, questo gioiellino supporta una serie di workout fra i quali scegliere il tuo preferito ed è anche un validissimo activity tracker (tiene traccia di passi, calorie e distanza percorsa ogni volta che lo indossi).

Inoltre, è un completo monitor per la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, quantità di ossigeno nel sangue e stima della pressione sanguigna.

Personalizzalo come preferisci per adattarlo perfettamente al tuo stile. Scegli fra i due cinturini quello che si abbina meglio al tuo outfit e personalizza i quadranti: ce ne sono di preimpostati oppure puoi crearne di tuoi.

Insomma, questo smartwatch è un autentico gioiellino e ora lo porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per averlo a 41€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.