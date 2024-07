ESCLUSIVA clienti Prime: sconto del 29% sulla FIRE TV STICK LITE, corri

I Prime Day iniziano domani, anzi, questa notte a mezzanotte ma se vuoi concludere degli affari non perdere tempo. Già da ora puoi acquistare la Fire Tv Stick Lite a prezzo vantaggioso, un click e te la porti a casa per dare il benvenuto allo streaming senza limiti.

Comoda, pratica e facile da usare. Collegati al volo per risparmiare il 29% e non perdere un secondo, la porti a casa a 24,99€ con un click. Ovviamente lo sconto è riservato ai clienti Prime, se non lo sei, attiva ora i 30 giorni gratuiti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi attivi.

Fire TV Stick Lite: lo streaming è a portata di qualunque televisore

Puoi trasformare il vecchio televisore che non è in grado di andare online in un modello di ultima generazione. È questa la potenza di Fire Tv Stick, anche nella versione Lite. Ti potrebbe sembrare il modello più scarno perché è il più economico ma in realtà supporta una qualità fino al Full HD ed ha Amazon Alexa integrata per non fare a meno di niente.

Si presenta come una chiavetta USB ma si collega alla porta HDMI del dispositivo. Hai bisogno di una connessione WiFi e niente più per metterla in funzione.

Con il telecomando hai l’accesso rapido ai servizi più gettonati come Prime Video, Netflix e Disney+ ma ovviamente puoi scaricare qualunque app dallo store. Goditi lo streaming senza pensieri e usando il microfono per cercare i contenuti con un solo comando vocale.

Fire TV Stick LITE a 24,99€

