Un dispositivo bello ed elegante. Un erogatore di acqua smart, con sistema di montaggio universale, che adesso puoi avere in super sconto su Amazon a 19,79€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Erogatore di acqua smart: super sconto su Amazon

Un dispositivo compatto nelle dimensioni che, una volta montato sul rubinetto, ti semplificherà il momento di avviare il flusso d’acqua semplicemente avvicinando la mano. Quando vuoi fermare l’erogazione, basterà allontanare la mano o l’oggetto dal sensore infrarossi.

Lo strumento ideale per:

evitare gli sprechi d’acqua;

d’acqua; non toccare il rubinetto con le mani sporche.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo universale: in confezione, troverai diversi adattatori che ti permetteranno di collegarlo facilmente al tuo rubinetto. Non serve collegarlo alla corrente, dispone di una batteria integrata, che ti permetterà di utilizzarlo per 5 anni (o 180.000 volte) prima di doverlo cambiare.

Per approfittare subito dell’eccezionale sconto presente su Amazon, ed accaparrarti questo erogatore di acqua intelligente a 19,79€ circa, devi solo ricordarti di applicare il coupon sconto del 10%, prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere l’opportunità di approfittare dei migliori sconti e delle migliori promozioni Amazon: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

