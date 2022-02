Ericsson vuole bloccare le vendite di iPhone in Brasile

Secondo recenti rapporti, Ericsson starebbe cercando di impedire ai negozianti brasiliani di far vendere l'iPhone e altri prodotti della mela. Questo sta arrivando come parte della sua battaglia legale in corso contro Apple in merito al dominio di una serie di brevetti 5G.

La battaglia legale fra Apple e Ericsson procede

Allo stesso tempo, Apple sta tentando di utilizzare le sue energie per invalidare dieci patent Ericsson. La battaglia sui brevetti tra Ericsson e Apple si è intensificata tra dicembre e gennaio. La prima sta accusando il brand finlandese di cattiva condotta nei negoziati sulla licenza di brevetto. Di contro, Ericsson ha deciso di provare a bloccare la vendita dei prodotti Apple in Brasile.

Il colosso svedese delle telecomunicazioni aveva già presentato un'ingiunzione preliminare contro la stessa Apple in Brasile. La società si sta ora spostando verso i grossisti nel tentativo di fare pressione su Apple nel paese.

A partire da ora, la faida tra Ericsson e Apple si è intensificata in Europa. Il primo marchio ha intentato un'altra causa contro Apple il 24 gennaio. Il motivo del deposito rimane lo stesso: sta cercando un'ingiunzione contro un brevetto per device mobile. Nella causa per il distretto orientale del Texas, Apple ha presentato una cronologia del caso. Il contenzioso in materia avrà inizio all'inizio di dicembre prossimo.

Inoltre, la compagnia di Tim Cook sembra che abbia deciso di aumentare il numero di brevetti di proprietà di Ericsson che sta cercando di invalidare. Dopo un lotto iniziale di sette brevetti, ora ci sono altri tre patent in discussione.

Questi brevetti sono tutti relativi alle telecomunicazioni, come “Metodo e apparato per eseguire l'assegnazione di preamboli di accesso casuale in un sistema di telecomunicazioni” e “Trasmettitore, ricevitore e metodo per la trasmissione di segnali di rilevamento“.

Nessuno dei brevetti di Apple è stato depositato da Ericsson, tuttavia, sono stati tutti contestati da Samsung nel 2021. È probabile che Apple utilizzi la campagna di censura di Samsung per cercare di attaccare i documenti, eliminando di fatto una possibile futura arma per Ericsson. Questa è una rissa legale molto comune in questo settore e di solito ci vogliono diversi anni per arrivare ad un punto di svolta.