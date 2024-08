Ergonomica e traspirante: SCONTO di 56€ per questa incredibile sedia!

Vuoi migliorare la tua postazione da studio, lavoro o gioco? Nulla è meglio di una seduta ergonomica di alta qualità. E dimentica i prezzi folli! Grazie ad Amazon, potrei avere un’ottima poltrona con tutti i supporti del caso per soli 83,59€. Si tratta di un prezzaccio se pensiamo che inizialmente l’avresti pagata 139,99€!

Tutte le caratteristiche della sedia ergonomica

Parlando subito di tutte le sue chicche, lo schienale ergonomico garantisce un sostegno efficace a schiena, collo e fianchi, contribuendo a ridurre tensioni e dolori. Inoltre, il supporto lombare regolabile è una caratteristica chiave, consentendo un adattamento perfetto a tutti i tipi di utente e offrendo un comfort personalizzato che si adatta alle specifiche esigenze di ogni individuo.

Il tutto è arricchito ulteriormente dal poggiatesta regolabile, che può essere adattato in altezza per sostenere correttamente la testa e il collo, alleviando così la tensione muscolare e favorendo una postura al top. E i sui braccioli 2D permettendo di regolare altezza e profondità per un supporto ottimale ai gomiti, contribuendo a prevenire l’affaticamento delle braccia durante le attività prolungate, e prevenendo problematiche tipo il tunnel carpale.

Passando ai materiali, lo schienale e il poggiatesta sono rivestiti in rete traspirante, una scelta che favorisce la circolazione dell’aria e mantiene il corpo fresco anche nelle giornate più calde. La struttura robusta della sedia, supportata da un meccanismo di sollevamento a gas di classe 3, assicura una stabilità e una resistenza che la rendono adatta a supportare fino a 113 kg, offrendo così un supporto sicuro e affidabile. Infine, le ruote sono in nylon e scorrono in modo silenzioso e fluido sul pavimento!

Migliora il comfort quando sei al PC o seduto sui libri, mantenendo una postura corretta grazie alla sedia ergonomica Noblewell, pagandola solo 83,59€!