Epilatore laser Philips in offerta a 349€ (invece di 559,99€): addio peli per 12 mesi

Nel settore degli epilatori a luce pulsata da usare comodamente a casa, Philips e la Braun se la giocano ad armi pari. Oggi però non possiamo non segnalarti questa offerta fantastica sull’epilatore Philips Serie 8000: un gioiellino che garantisce una riduzione dei peli quasi al 100% per ben 12 mesi, con risultati del tutto simili a quelli che si ottengono dall’estetista. Insomma, un regalo perfetto per te, oppure per la tua mamma o la tua fidanzata.

Normalmente questa soluzione avanzata per l’epilazione laser ti costerebbe quasi 560€, ma con lo sconto del 38% su Amazon la puoi avere a solo 349€. Un prezzo imperdibile, che però non durerà a lungo: l’offerta è a tempo limitato e devi essere davvero veloce. Ti ricordiamo che su Amazon è possibile pagare i prodotti anche a rate: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento: l’esito della richiesta di finanziamento è praticamente istantanea.

Philips promette una riduzione dei peli fino al 92% già dopo tre trattamenti, con gli effetti più duraturi (fino a 12 mesi) che si vedono dopo 12 sedute da fare ogni due settimane. Il processo di epilazione è semplicissimo e non ti farà rimpiangere le sedute dall’estetista: l’unico accorgimento necessario è quello di proteggerti gli occhi con degli occhiali da sole.

I primi utilizzi richiedono un trattamento ogni 2 settimane, per poi scendere a solamente una volta al mese. E’ la metà rispetto ai trattamenti effettuati usando epilatori di altre marche. La procedura è molto semplice e veloce: per coprire le aree più estese del corpo, come le gambe, sono necessari meno di 10 minuti.

Il sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle e indica l’impostazione della luce da utilizzare, mentre l’app gratuita ti guida passo dopo passo nelle tue sessioni. Nella confezione troverai quattro accessori per ottimizzare i risultati su zone del corpo diverse: viso, corpo, zona bikini e ascelle.

Non rimane moltissimo tempo: acquista subito l’epilatore Philips 8000 per averlo con un imperdibile sconto del 38%!