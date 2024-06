L'EPICO SSD portatile Samsung T9 da 1TB in SCONTO di 55€ su eBay

Togli tutti quei dati che appesantiscono il tuo computer e lo rallentano senza però cancellarli. Per farlo non ti serve spendere chissà quanti soldi. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico SSD portatile Samsung T9 da 1TB a soli 124,99 euro, invece che 179,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Siamo quindi di fronte a un ottima offerta. Tieni presente che anche se non è visibile, il prezzo sul prezzo originale c’è uno sconto di ben 55 euro. Fai in fretta perché difficilmente un’offerta così allettante potrà durare ancora molto tempo.

Samsung T9 da 1TB: SSD portatile a tutta forza

Con l’SSD portatile Samsung T9 puoi stare sereno che i tuoi dati saranno al sicuro. Ha un design leggero ma estremamente robusto, testato per garantire la massima sicurezza dei dati. Grazie a ben 1 TB di spazio disponibile potrai metterci dentro qualsiasi cosa, la memoria non si esaurisce praticamente mai.

Grazie alla sua interfaccia USB 3.2 è in grado di trasferire file fino a 2.000 MB/s, una roba pazzesca, non avrai nemmeno il tempo di cliccare che il file sarà già stato spostato nella cartella di destinazione. Inoltre è perfettamente compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS e Android.

Insomma questa è un’occasione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo, per cui sii rapido. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo SSD portatile Samsung T9 da 1TB a soli 124,99 euro, invece che 179,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.