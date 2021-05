Continua il processo tra Epic Game e Apple che nelle ultime settimane ha contribuito – tramite documenti e testimonianze – a far trapelare diversi retroscena dell’industria videoludica. Durante il fine settimana si è diffusa la notizia che Epic Games avrebbe offerto 200 milioni di dollari a Sony per la pubblicazione dei titoli PlayStation sul proprio store per PC.

Il documento in questione cita le strategie messe in atto da Epic per cercare di chiudere l’accordo con Sony, portando le prestigiose esclusive PlayStation sulla propria piattaforma. Questi 200 milioni rappresentano l’offerta minima garantita per il porting di 4-6 giochi, ciò significa che se l’accordo andasse in porto, lo store si impegna a pagare una cifra uguale o superiore a questa indipendentemente dal successo dei titoli pubblicati dal produttore giapponese. Non è chiaro se l’offerta di Epic Games si riferisca ad ogni singolo gioco o a tutti e 4-6, quest’ultima sembra l’opzione più probabile.

L’accordo potrebbe far riferimento a giochi ancora non annunciati, se così fosse l’eventuale partnership con Epic potrebbe non essere annunciata prima della presentazione dei giochi in questione. Inoltre non sappiamo se Sony ha scelto di accettare o declinare la proposta dei creatori di Fortnite, non ci resta che attendere informazioni e dichiarazioni ufficiali da parte dei due colossi del gaming.

