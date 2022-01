Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è un intrigante puzzle game

Il nuovo gioco gratis del 2022 di Epic Games Store è Relicta: si tratta di un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovremo combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra.

Sviluppato da Mighty Polygon e pubblicato da Ravenscourt, il gioco sarà disponibile per il download gratuito a partire dalle ore 17 di oggi 20 gennaio e lo sarà fino alle 16.59 di giovedì 27 gennaio.

Come riscattare Relicta, il nuovo gioco gratis di Epic Games Store

Per scaricare Relicta non dovrete far altro che procedere come segue:

Aprire la pagina ufficiale del gioco Cliccare sul pulsante “Ottieni” che comparirà dalle ore 17 del 20 gennaio Effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games Store se non lo avete ancora fatto Dare il via al download oppure lasciare il gioco in libreria per un secondo momento

Da ora in poi il titolo sarà vostro per sempre non essendo vincolato ad alcun abbonamento in stile Xbox Game Pass o PlayStation Plus.

Come dicevamo in apertura, Relicta è un interessante puzzle game in prima persona a tema fantascientifico, la cui caratteristica principale del gameplay è la possibilità di modificare a piacimento la gravità e il magnetismo. Questo apre la strada alla presenza di complessi rompicapi di fisica che potremo risolvere soltanto combinando le abilità a nostra disposizione con l'inventiva.

Nel frattempo, ricostruiremo anche il puzzle narrativo relativo all'indagine sull'anomalia che fa da sfondo alle vicende del gioco, il tutto completato da una colonna sonora originale e immersiva per essere ancora più coinvolti da questo thriller psicologico fantascientifico.