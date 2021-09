Apple è stata al centro di diverse controversie principalmente relative al suo App Store. La società è stata dentro e fuori dai tribunali in diverse parti del mondo. All'inizio di oggi, è stato riferito che la Corea del Sud ha approvato una legge che costringe l'azienda di Cupertino ad allentare le restrizioni sui pagamenti dell'App Store. Epic Games è stata ai ferri corti con la compagnia di Tim Cook per la commissione del 30% di quest'ultima all'interno del negozio virtuale della mela.

Epic Games torna in Corea del Sud, forse

Entrambe le case stanno attualmente combattendo una battaglia legale che ha portato Apple a eliminare Epic Games dall'App Store. Tuttavia, dopo la recente legislatura in Corea del Sud, Epic Games ora ha qualche speranza di ritornare nel Paese asiatico. Secondo la società francese sarebbe necessario che il gigante della tecnologia ripristini il suo account sviluppatore per rilasciare “Fortinte” per iOS.

Questa azienda ha una controversia legale con Apple in tutto il mondo a causa della politica dell'App Store. La società ha affermato che spera di rilasciare nuovamente “Fortnite” in Corea del Sud, con sistemi di pagamento in-app e mediante collegamenti di terze parti.

Si legge, tramite l'account Twitter ufficiale:

Epic ha chiesto ad Apple di ripristinare il nostro account sviluppatore Fortnite. Epic intende rilanciare Fortnite su iOS in Corea offrendo fianco a fianco sia il pagamento Epic che il pagamento Apple in conformità con la nuova legge coreana.

I legislatori sudcoreani hanno approvato il Telecommunications Business Act alla fine di agosto. Questa legge, soprannominata dai media locali la “legge anti-Google“, si rivolge principalmente ai proprietari di app store digitali.

Obbliga gli operatori di negozi virtuali come Apple e Google a consentire altri metodi di pagamento durante gli acquisti in-app. Gli sviluppatori che attualmente svolgono attività di marketing sull'App Store devono utilizzare il sistema di pagamento di Apple. Se lo fanno, devono però pagare una commissione del 30%.

Dopo l'attuazione di questa nuova legge, la società di Tim Cook non deve solo allentare le restrizioni sui pagamenti sull'app store, ma non deve nemmeno ritardare il processo di revisione delle app. Certo, non può nemmeno pensare di rimuovere arbitrariamente le app dall'app store.

Per il colosso di Cupertino, il mercato dei giochi è la sua vera fonte di entrate per l'app store. Secondo le prove presentate da Epic, fino all'81% delle entrate dell'app store di Apple nel 2016 proveniva dai titoli di videogames. Anche il CEO di Apple, Cook, ha ammesso personalmente quando ha testimoniato in tribunale che la maggior parte delle entrate dell'App Store di Apple proviene dai giochi.

