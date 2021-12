Epic Games è pronta a regalare 1 gioco al giorno per 15 giorni a Natale

Stando alle indiscrezioni di Dealabs, noto leaker nel mondo dei videogiochi, Epic Games sarebbe pronta a tornare con la sua tanto apprezzata e attesissima promozione di Natale. Come ogni anno, da quando è stata inaugurata nel 2019, proporrà a partire dal 16 dicembre un gioco gratis al giorno per quindi giorni. L'occasione sarebbe davvero ghiotta con la speranza che anche per il 2021 voglia fare lo stesso. Addirittura Dealabs ha dichiarato di essere a conoscenza di tutti 15 i giochi in programma, ma per ora ne ha rivelato solamente uno, il primo. Scopriamo insieme tutti gli interessanti dettagli.

Il primo gioco gratis di Epic Games

Siete curiosi di sapere quale sarà il primo gioco gratuito che Epic Games dovrebbe proporre il 16 dicembre 2021? Lo ha rivelato Dealabs che sostiene di conoscere anche tutti gli altri 14. Tuttavia non li ha voluti rivelare, ma ha sotto anticipato il titolo del gioco che inaugurerà l'iniziativa di quest'anno.

Il gioco che Epic Games avrebbe in programma di regalare dovrebbe essere Shenmue III. Saranno felici gli appassionati di questo titolo che potranno riceverlo completamente gratis.

Gioca nei panni di Ryo Hazuki, un artista marziale giapponese di 18 anni determinato a vendicare la morte del padre. In questa terza parte della serie di Shenmue, Ryo cerca di risolvere il mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un artefatto ricercato dall’assassino di suo padre. Il suo viaggio lo porterà a immergersi nei meandri della Cina rurale, pullulante di attività e circondata da paesaggi meravigliosi. L’avventura di Ryo lo porterà in città e villaggi di montagna dove potrà perfezionare il suo allenamento, misurarsi nel gioco d’azzardo e di fortuna, e accettare lavoretti part-time mentre indaga su chi conosce la verità sullo Specchio della Fenice.

Dealabs è solito anticipare anche i 3 giochi gratuiti messi a disposizione ogni mese agli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Sony. Dobbiamo ammettere che gli ultimi 3 giochi gratuiti di PlayStation Plus li aveva indovinati tutti. Vediamo se farà centro anche questa volta. Il calendario dei regali di Epic Game è fitto di appuntamenti fino al 6 gennaio 2022.