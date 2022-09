Eolo Più è ora disponibile con una novità che sarà sicuramente gradita! Stiamo parlando dell’upgrade fino a 200 Mega disponibile in determinate zone. Inoltre, la promozione include anche 3 mesi di Amazon Prime GRATIS. Il prezzo promozionale è scontato per tutti i 12 mesi. Dopodiché, il canone aumenta a 24,90 euro mensili.

La promozione è attualmente attivabile ONLINE fino al 16 Settembre 2022, salvo eventuali proroghe.

Eolo Più: Internet Illimitato ora fino a 200 Mega

La tariffa offre internet illimitato 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload sotto copertura FTTH oppure fino a massimo 200 Mega in download in FWA, chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed il Modem EOLOrouter fornito in comodato d’uso gratuito. Tutto questo ad un prezzo incredibile e garantito per ben 12 mesi. Stiamo parlando di soli 19,90 euro ogni mese. A partire dal tredicesimo mese, il prezzo aumenterà a 24,90 euro mensili anziché di 34,90 euro.

Per il primo mese, il provider italiano regala i suoi optional +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Al termine del mese, i pacchetti avranno un costo di 10 euro in più al mese, salvo disattivazione.

Nello specifico il primo pacchetto permette di configurare al meglio la propria connessione se adoperate internet per lo streaming o per il gaming. Inoltre, offre anche un Modem più performante rispetto al comune EOLO router ed un upgrade di velocità. +Intrattenimento mette a disposizione anche un IP statico pubblico attivabile nell’Area Personale.

+Studio e Lavoro, invece, è adatto a chi deve svolgere le lezioni online o lavorare da casa. Anche in questo caso troviamo la presenza del Modem EOLOrouterEVO e dell’opzione +Ultra velocità.

Costi ed altro

La promozione attivabile ONLINE entro il 16 Settembre 2022 non prevede alcun contributo iniziale richiesto per l’attivazione. L’installazione del servizio viene affidata ad un tecnico certificato EOLO ed è anch’essa completamente GRATIS.