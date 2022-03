Eolo: ecco la PROMO BOMBA a meno di 20€ al mese

L'esclusiva promozione di Eolo a meno di 20 euro al mese è stata prorogata ufficialmente fino a fine mese. Il gestore italiano mette a disposizione oltre alle sue tariffe in FWA anche la sua Fibra fino a 30 Mbps in download.

Oltre all'offerta, per un periodo limitato di tempo, troviamo anche i tre pacchetti extra inclusi per il primo mese che permettono di raggiungere una velocità massima in download fino ad 1 Gigabit al secondo.

Vediamo ora la promozione Eolo Più, disponibile ONLINE ad un prezzo davvero molto interessante. Il tutto senza vincoli e senza costi nascosti.

Eolo Più: la soluzione SENZA VINCOLI a meno di 20 euro al mese

La tariffa del provider italiano offre ogni mese internet flat 24 ore su 24 con una velocità massima raggiungibile pari a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il pacchetto +Intrattenimento o +Studio e Lavoro (già inclusi per il primo mese), minuti di chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e Modem incluso. Tutto questo a soli 19,90 euro ogni mese per 1 anno. A partire dal secondo anno, il canone sarà pari a 24,90 euro al mese.

Come abbiamo detto all'inizio, l'offerta appena prorogata prevede anche per un mese i pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza inclusi nel prezzo.

Il primo servizio offre un IP statico, l'opzione Ultra Velocità e un addon a scelta tra 6 mesi di Eleven Sports, 3 mesi di Amazon Prime oppure 12 mesi di PlayStation Plus.

Il pacchetto dedicato allo studio ed al lavoro offre invece 1 anno di Microsoft 365 Personal. L'ultimo, quello dedicato alla sicurezza, fornisce un antivirus con parental control per prevenire eventuali attacchi informatici.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto quest'oggi è disponibile ONLINE solo fino al 31 Marzo 2022 e non prevede costi iniziali. Inoltre, segnaliamo anche che è completamente priva di vincoli contrattuali.