Entra nel Vibe con questi cuffioni Logitech SUPREMI (-18%)

Solo guardandoli, questi cuffioni Logitech fanno la loro figura. Stupendi e realizzati con materiali di prima qualità, una volta che li indossi rimani stupito per altri motivi ossia per come suonano.

Con tutto quello che potresti volere da un paio di wearable del genere, grazie al ribasso del 18% sono persino a buon prezzo. Conta che puoi risparmiare qualche decina di euro e farli diventare tuoi a soli 95€ su Amazon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono gratuite e immediate se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Logitech Zone Vibe 125, un paio di cuffie da non perdere

Disponibili in grigio, le Logitech Zone Vibe 125 sono ovviamente un paio di cuffie over ear. Grazie ai padiglioni che avvolgono le tue orecchie, puoi stare sicuro che l’esperienza finale ti coinvolge a 360° senza farti scendere a compromessi.

Tutto questo è dovuto ai driver di prima categoria e da 40mm che non si fanno sfuggire un singolo dettaglio. Alti armoniosi, bassi corposi per un risultato che elimina la distorsione a tutti gli effetti.

Conta che hanno un comodissimo microfono a portata di mano, si tratta di un flip to mute praticamente invisibile. Quando ti serve lo fai scendere dal suo nascondiglio nel padiglione e si attiva automaticamente.

Con la cancellazione del rumore integrata, non ti ripeti una singola volta e grazie all’assenza di fili, sei libero in tutti i movimenti.

Per ultima ma non per importanza, sappi che la batteria non lascia a desiderare grazie alle sue 20 ore di autonomia.

Non aspettare un secondo in più e porta subito a casa le tue Logitech Vibe Zone 125 a soli 95€ su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.