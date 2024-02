Entra nel mondo di Harry Potter con Hogwarts Legacy per PS5 a soli 38€!

Vuoi vivere l’avventura di un mago o una strega al quinto anno di Hogwarts? Allora devi assolutamente giocare il capolavoro “Hogwarts Legacy“. È il tuo giorno fortunato perché la versione PS5 crolla vertiginosamente di prezzo, arrivando a soli 38,99€.

Tutte le caratteristiche di Hogwarts Legacy

Vivi un’avventura straordinaria vestendo i panni di uno studente di Hogwarts e svelando un antico segreto che minaccia l’equilibrio del mondo magico. Esplora ambienti familiari e inediti, incontra creature fantastiche e personalizza il tuo personaggio in profondità per diventare il mago o la strega dei tuoi sogni.

Ti immergerai liberamente nel castello di Hogwarts e nei suoi dintorni, visitando aule, biblioteca, Sala Grande e il Viaggiolo Stregato. Perdeti nei corridoi segreti e scopri misteri nascosti tra le mura della scuola. Esplora il pittoresco borgo di Hogsmeade, interagendo con i negozi e le locande, e vivi appieno la vita magica al di fuori di Hogwarts.

Potrai chiaramente imparare una vasta gamma di incantesimi, dalle semplici formule di Lumos e Reparo ai potenti incantesimi offensivi e difensivi. Preparerai pozioni curative, di forza e di invisibilità per superare gli ostacoli, i nemici e le sfide magiche che incontrerai nel tuo cammino.

Tra le creature oscure che troverai abbiamo troll, ragni giganti e Mangiamorte. Risolvi enigmi intricati, combatti con altri studenti in emozionanti duelli magici e non solo! Scegli la tua casa di Hogwarts e crea il tuo personaggio con una vasta gamma di opzioni di vestiario, accessori e caratteristiche fisiche. Sviluppa le tue abilità magiche in base al tuo stile di gioco, selezionando tra vari rami di specializzazione come Incantesimi, Pozioni, Erbologia e Difesa contro le Arti Oscure.

Sei pronto a vivere un’avventura magica con Hogwarts Legacy per PS5 a soli 38,99€?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.