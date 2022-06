Engie Only 4 You: Luce e Gas con PREZZO BLOCCATO

Only 4 You di Engie è la promozione giusta per te se vuoi avere costi fissi della materia prima ogni mese senza aumenti repentini e per ben 24 mesi. Il gestore transalpino, inoltre, regala fino a 30 euro di bonus in bolletta per chi sottoscrive sia Luce che Gas.

Only 4 You: prezzo bloccato per 2 anni, solo con Engie!

Engie con la sua promozione esclusiva propone un prezzo bloccato sulle componenti Luce e Gas. Nello specifico, l’energia elettrica costa 0,2520 €/kWh in fascia monoraria, mentre, il Gas viene 1,1799 €/smc. L’energia, inoltre, proviene da fonti rinnovabili e dunque è 100& Naturale.

Oltre alle due componenti, per chi sottoscrive il contratto entro il 7 Luglio 2022 ha incluso anche un’assicurazione AXA Partners molto utile per i piccoli guasti domestici. Questa polizza è inclusa per un anno e dopo si disattiva in automatico.

Il costo della materia prima va sommato al costo di commercializzazione pari a 8 euro mensili. Oltre a questo per il gas è previsto un’aggiunta di 0,01500€/Smc, mentre, per la luce bisognerà aggiungere 0,0100€/kWh. Inoltre, i 30 euro di bonus in bolletta vengono erogati se si sottoscrive entrambi le componenti. In caso di scelta di una tra Luce o Gas è previsto solo 15 euro di bonus.

L’offerta oltre ad essere bloccata per 2 anni non ha vincoli, proprio come tutte le tariffe del mondo Luce e Gas. Inoltre, Engie mette a disposizione una funzionale assistenza clienti disponibile anche su WhatsApp.

Costi ed altro

L’offerta Engie 4 You di Engie è bloccata per due anni e non prevede alcun contributo iniziale da sostenere. Inoltre, non è previsto alcun cambio contatore. Come abbiamo detto prima, inclusa c’è una polizza gratuita per 12 mesi che copre alcuni inconvenienti domestici.

Ricapitolando, la promozione in questione è richiedibile ONLINE senza vincoli e con prezzo garantito per ben 2 anni con un Bonus che può arrivare a 30 euro solo entro il 7 Luglio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.