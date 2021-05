EmporiaSMART 5 arriva in Italia ed è disponibile in vendita su Amazon. Si tratta, allo stato attuale, di quello che puoi ben definire il migliore smartphone per anziani, grazie all'estrema personalizzazione pensata per questo specifico target. Lo compri a 247€ circa, ma non è un investimento solo sull'hardware: quello che acuisti è un'esperienza d'uso semplice, intuitiva ed efficace. In altre parole, la tecnologia alla portata di tutti.

EmporiaSMART 5: il miglior smartphone per anziani, ora su Amazon

Un design moderno, con un ampio display, che però non è troppo grande: questo device si tiene bene e si usa con un amano. A completare un'estetica sobria, c'è anche una custodia a portafoglio, pensata per le interazioni rapide: ci sono infatti delle finestre che permetteranno di compiere azioni veloci senza aprire la cover.

Non è uno smartphone come gli altri e nemmeno un device arrangiato per assolvere a questo scopo. Questo però non significa che il terminale non ammetta la possibilità di usare tutte le funzionalità proprie di uno smartphone: da Whatsapp alle fotografie (ci sono ben 3 sensori sul posteriore), passando per tutte le app che interessato. Non manca nemmeno l'NFC e la possibilità di espandere la memoria interna fino a microSD.

Ci sono però tantissime funzionalità a parte, che lo rendono perfetto per l'utilizzo da parte gli anziani:

icone, scritte e loghi più grandi della media;

interfaccia utente semplificata e dedicata all'utilizzo facile e intuitivo;

pulsante di emergenza per chiamare fino a 5 contatti (fino a quando qualcuno non avrà risposto, offrendo così il collegamento richiesto) in vivavoce, ma non solo: contemporaneamente, viene inviato un SMS a un contatto d'emergenza, vengono inoltrate le coordinate GPS e viene anche emesso un forte allarme sonoro, che allerterà chi è nei dintorni del device (e dell'anziano);

Ecco perché EmporiaSMART 5 è, in definitiva, il miglior smartphone per anziani. A un prezzo decisamente concorrenziale, porti a casa il perfetto mix fra uno smartphone standard – per niente limitato – e uno specificamente pensato per un target come questo. Come anticipato, puoi trovarlo su Amazon a 247€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

