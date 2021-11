Emporia presenta il tablet dedicato al pubblico degli over 65

Dopo il primo cellulare per senior al mondo e l'apprezzato telefono Smart5, Emporia ha deciso di lanciare sul mercato anche un nuovissimo tablet rivolto ai consumatori over 65: stiamo parlando di emporiaTABLET, prodotto completo e facile da utilizzare.

Il tablet si distingue per un'interfaccia semplice, ampi pannelli di controllo, un display nitido ed un eccellente rapporto qualità-prezzo. Emporia aggiunge il pratico supporto per le videochiamate, che funge anche da base di ricarica.

L'emporiaTABLET si caratterizza per uno schermo da 10,1 pollici, il sistema operativo Android 11, una batteria da 5000 mAh e 4GB di RAM. A bordo troviamo anche due fotocamere, una da 13 MP e l'altra da 5 MP. Presente anche uno slot per schede SIM, grazie al quale si potranno sia effettuare telefonate e sia sfruttare la velocità della rete LTE.

Di seguito, riportiamo le dichiarazioni di Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia:

“Circa 50 milioni di persone over 65 in Europa non posseggono né un tablet né uno smartphone. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i senior nel loro percorso verso l’alfabetizzazione digitale con dei prodotti adatti alle loro esigenze e che siano intuitivi e semplici da usare. Con questo lancio, abbiamo voluto reinventare il concetto di tablet, rendendolo sinonimo di facilità d’utilizzo.”