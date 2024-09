Emily in Paris 5 si farà, arriva l'annuncio ufficiale

“Nessun posto è come Roma”. Con queste parole, in un video caricato sui profili social di Netflix, l’attrice Lily Collins ha confermato il rinnovo della serie Emily in Paris per una quinta stagione. A fugare ogni dubbio il numero 5 posizionato sul fondo della tazzina di caffè preso dalla ragazza, con alle spalle una memorabile vista panoramica su Roma.

Un rinnovo che in tanti davano per scontato, sia per il finale aperto della quarta stagione sia per i numeri clamorosi raggiunti ancora una volta dalla serie creata da Darren Star. Lo stesso ideatore della serie tv si è detto emozionato per l’incredibile accoglienza che il pubblico ha riservato al quarto capitolo di Emily in Paris, mostrando al tempo stesso il proprio entusiasmo per quella che sarà la nuova stagione.

Emily in Paris 5 si farà: possibile location e anno di uscita

Stando al breve commento di Darren Star pubblicato su Tudum, il sito partner uffciale di Netflix, le avventure di Emily continueranno tra Roma e Parigi. D’altronde il finale della quarta stagione non lasciava spazio a molti dubbi: quello che doveva essere una semplice fuga di qualche giorno per staccare dal lavoro e dall’ormai ex fidanzato Gabriel, si è trasformato in un vero e proprio cambio radicale di vita: anche se continuerà a lavorare per conto dell’agenzia Grateau, non lo farà più presenziando a Parigi ma a Roma, dove potrà vivere liberamente la sua nuova storia d’amore con Marcello.

Nell’annuncio social di oggi pomeriggio non vi è alcun riferimento a un’eventuale data di uscita, quindi è ancora presto per sapere se Emily in Paris 5 uscirà nel 2025 o nel 2026. Tutto dipenderà da quando inizieranno le riprese: se la scelta ricadrà su quest’inverno, con ogni probabilità i nuovi episodi usciranno già nel 2025, più o meno seguendo il calendario di uscita della quarta stagione; qualora invece si decida di girare nella prossima primavera o al più tardi in estate, è verosimile pensare a un’uscita non prima del 2026.