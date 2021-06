No, non ti sto per spiegare come usare il pinguino De'Longhi senza pagare la corrente, sarebbe discretamente illegale. Ti sto per mostrare un modo per combattere il caldo che è veramente furbo: più sano del condizionatore, realmente funzionante e – soprattutto – niente sorprese in bolletta.

Esattamente, si tratta di un raffrescatore compatto che ora è in sconto del 30%: 27€ circa soltanto per conquistare il meritato refrigerio, direttamente su Amazon. Attento però a quale modello scegli: non tutti questi gioiellini sono uguali e funzionano bene allo stesso modo.

Basta caldo, niente bollette elevate: offertona su Amazon

No che non devi patire il caldo, solo per evitare di far salire il costo della bolletta elettrica. Capisco benissimo la necessità di scendere a compromessi, ma lascia che ti mostri come fare, evitando di soffrire inutilmente.

Per fortuna la tecnologia ha fatto passi da gigante negli anni ed ora esistono dei sistemi per ottenere aria fresca con un consumo di energia quasi nullo. Si tratta proprio dei raffrescatori che usano un principio molto semplice. Come i purificatori, fanno entrare l'aria da un lato, la fanno passare attraverso acqua e ghiaccio, e la rimandano in circolo super fresca. Semplice, indolore ed economico.

Il gioiellino che ho scovato in sconto oggi su Amazon è l'ideale da posizionare sulla scrivania, in camera da letto, in cucina e in qualsiasi ambiente non troppo grande. Infatti, è un modello compatto, sebbene parecchio potente. Ci sono tre intensità di utilizzo e la cosa interessante è che decidi tu se usarlo come “semplice” ventilatore oppure sfruttando il potenziale di raffrescatore.

Ricchissimo di funzioni, è anche dotato di un filtro a carboni, che si occuperà di restituirti solo aria pulita e non solo. Una chicca spettacolare è la luce notturna: ne è dotato e sei tu a scegliere fra 7 modalità differenti!

Insomma, un gioiellino che adesso paghi pochissimo su Amazon, grazie ai super sconti del momento. Tutto quello che devi fare – per essere fra i pochi che se lo accaparreranno a questo prezzo – è spuntare il coupon in pagina e completare l'acquisto del tuo raffrescatore compatto. Combatti il caldo, ma fallo in modo furbo!

