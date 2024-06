Elimina i tuoi dati dal web: ecco il tool che protegge la privacy

Per proteggere la propria privacy è necessario eliminare i dati personali dal web che, fin troppo spesso, trapelano online senza alcun consenso. Per raggiungere l’obiettivo di eliminare tutti i propri dati online, oggi è possibile ricorrere a un tool affidabile che consente di automatizzare tutto l’iter che porterà alla cancellazione dei dati. Si tratta di Incogni, un servizio disponibile in abbonamento con la possibilità di puntare sul piano annuale, con un costo scontato a 5,99 euro al mese e con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito al servizio basta visitare il sito di Incogni, premendo sul box qui di sotto.

Come funziona Incogni: eliminare i dati personali è più facile

Il funzionamento di Incogni è davvero molto semplice. Basta attivare il servizio e fornire tutte le autorizzazioni necessarie. A questo punto, Incogni “si metterà al lavoro” in modo completamente autonomo, contattando direttamente i data broker ovvero le aziende che controllano i dati online, per richiedere l’eliminazione dei dati personali dell’utente.

Periodicamente, inoltre, il tool fornirà all’utente un report sullo stato della cancellazione dei dati dal web. In questo modo, sarà più facile tenere traccia dei successi ottenuti e di quali dati sono stati effettivamente eliminati grazie all’intervento provvidenziale di Incogni.

Come sottolineato in precedenza, Incogni prevede un meccanismo di funzionamento ad abbonamento. Puntando sul piano annuale, quindi, è possibile attivare il servizio con un costo di 5,99 euro al mese e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione dell’abbonamento annuale.

Per saperne di più è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’attivazione del servizio è immediata e subito è possibile autorizzare Incogni ad entrare in azione e iniziare a lavorare per ottenere la cancellazione dei dati personali dal web nel minor tempo possibile.