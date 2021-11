Elgato: kit da streaming in offerta al Black Friday (-30%)

Elgato è un'autorità nel mondo del live streaming, il brand di proprietà di Corsair produce strumenti e accessori che facilitano la vita dei content creator professionisti. In occasione del Black Friday 2021, Amazon mette in offerta molti dispositivi elgato, con sconti fino al 30% e diversi minimi storici.

I prodotti marchiati Elgato sono pensati per chi trasmette contenuti in diretta su piattaforme come Twitch e YouTube, le varie apparecchiature comunicano fra loro per offrire il miglior ecosistema attualmente disponibile sul mercato. Ad affiancare i sofisticati dispositivi, non manca un supporto software all'avanguardia, con una serie di servizi e sistemi di controllo molto efficaci e utili per gestire agilmente qualsiasi trasmissioni in diretta.

Diamo un'occhiata alle migliori 5 offerte attive sui prodotti Elgato, il Black Friday è l'occasione giusta per portarsi a casa il kit da streaming professionale più utilizzato dai professionisti del settore.

Stream Deck

Uno degli strumenti più amato dagli streamer, lo Stream Deck non è altro che una pulsantiera smart che si collega al PC e consente di interagire con il programma di broadcasting. Sotto ogni tasto è presente un piccolo schermo LCD, che è possibile personalizzare con un'immagine che richiami la funzione ad esso associata. Si tratta di una vera e propria cabina di regia compatta, in grado di offrire tutti gli strumenti necessari per controllare la trasmissione in corso ed interagire con il PC tramite comandi rapidi.

HD60 S+

Il core business di Elgato è da sempre legato al mondo delle schede d'acquisizione video, dispositivi che consentono di catturare una specifica sorgente video e registrarla o trasmetterla tramite appositi software. La HD60 S+ è uno tra gli ultimi ritrovati tecnologici del brand tedesco, in grado di registrare le sorgenti in risoluzione 1080p a 60 fps e archiviarle nel disco interno del PC al quale è collegato.

Wave 3 USB

Non molto tempo fa, Elgato ha presentato una nuova linea di prodotti pensati per streamer e content creator, 2 microfoni in grado di integrarsi al meglio con la trasmissione in diretta. Il Wave 3 è il dispositivo di punta, un microfono USB apparentemente semplice, ma che in realtà nasconde un cuore estremamente smart, grazie ad un software di gestione che lo trasforma in un vero e proprio mixer digitale. Il programma in questione funziona sia su Windows che su Mac OS e consente di gestire separatamente le singole tracce audio, per un mixaggio audio perfetto.

Green Screen

Il produttore di proprietà di Corsair ha realizzato anche un green screen, ma – ancora una volta – lo ha fatto pensando ai content creator, specialmente ai gamer. Il telo verde per il chroma key è contenuto all'interno di una struttura a comparsa e può essere estratto nel momento del bisogno. Quando non serve, il prodotto non resta ingombrante e invasivo come i classici green screen, ma si arrotola su sé stesso diventando estremamente compatto e può essere riposto comodamente sotto il letto.

Key Light Air

In un kit da streaming professionale non può mancare un sistema di illuminazione con i fiocchi. Le luci Elgato Key Light Air sono dei pannelli LED di estrema qualità, che possono essere posizionati a terra e regolati in altezza o ancorati alla scrivania per un setup minimale ed efficace. Il vero punto di forza delle Key Light Air è la completa integrazione con l'ecosistema Elgato, le luci possono essere controllate tramite lo Stream Deck per accenderle, spegnerle e regolarle tramite semplici click sulla pulsantiera.