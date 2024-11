Elettrodomestici da 51€ a 75€: FUORITUTTO premium prima del Black Friday

Su eBay non serve aspettare che arrivi il Black Friday per risparmiare! Gli sconti sugli elettrodomestici sono già arrivati: basta usare lo speciale codice sconto prima di completare l’ordine per approfittare di prezzi sensazionali! Abbiamo selezionato le occasioni premium più interessanti: dai un’occhiata a prendi i tuoi preferiti ora, prima che le scorta finiscano.

Ricorda: usa il codice promozionale ” NOVEMBRE24 ” prima di finalizzare l’ordine. In questo modo, potrai accedere al miglior prezzo del momento!

Forno elettrico ventilato con capacità da 28 litri, pratico e funzionale, a 53,99€ invece di 59,99€.

Termoventilatore a parete firmato Olimpia Splendid a 55,35€ invece di 61,50€.

Friggitrice ad aria di Xiaomi, versione XL con cestello da 6 litri, a 61,19€ invece di 129,99€.

Friggitrice ad aria con capienza da ben 15 litri a 62,09€ invece di 68,99€.

Purificatore d’aria Electrolux a 71,99€ invece di 209,99€ (sconto complessivo 65%).

Macchina da caffè Dolce Gusto Krups Piccolo a 51,48€ invece di 84,99€.

Prendi questi eccezionali elettrodomestici a prezzo piccolissimo su eBay, approfittando delle occasioni che anticipano il Black Friday! Ricorda: è fondamentale inserire il codice sconto ” NOVEMBRE24 ” per accedere alle offerte! Approfittane prima che sia tardi.