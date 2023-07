Eleglide M2 in promo SHOCK: sconto di 350€ e Xiaomi Smart Band 8 GRATIS

Una spettacolare bicicletta elettrica, che ti permetterà di spostarti agevolmente in città, ma anche di affrontare divertenti passeggiate in campagna. Sicura, confortevole e di ottima qualità, adesso è in promo lancio su Geekbuying ed è il momento di approfittarne. Infatti, scegliendo di portarla a casa adesso, potrai:

risparmiare oltre 350€ sul prezzo pieno;

sul prezzo pieno; ricevere lo smartband Xiaomi Band 8 in omaggio;

in omaggio; spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo (in Polonia);

e gratuite, direttamente da magazzino europeo (in Polonia); possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo Pay Pan come metodo di pagamento.

Per approfittarne c’è poco tempo però: completa l’ordine al volo per accaparrartela a 849,99€ invece di 1200,17€. Scorte in rapido esaurimento.

Un potentissimo motore e una gigantesca batteria: la combinazione perfetta per per ottenere la possibilità di percorrere fino a 125KM con una sola ricarica, andando a una massima velocità di 25KM/h. Sfruttala in città, ma non solo: goditi passeggiate praticamente su qualsiasi percorso. Hai a disposizione tutte le caratteristiche necessarie per sfruttare la tua bici in ogni contesto:

grandi ruote da 27,5″ ;

; cambio Shimano a 24 rapporti;

a 24 rapporti; sospensioni idrauliche;

freni a disco ;

a ; ben 5 livelli di pedalata assistita.

Insomma, proprio queste caratteristiche tecniche rendono il tuo nuovo mezzo di trasporto green la soluzione perfetta per spostarti in città mentre fai commissioni, ma non solo. Nel weekend potrai goderti una passeggiata in campagna, in mezzo alla natura: grazie all’ampia autonomia energetica, non dovrai preoccuparti della batteria scarica.

Il praticissimo computer di bordo ti permette di avere completamente sotto controllo il funzionamento della bici. Addirittura, puoi gestirla anche tramite applicazione per smartphone.

Non perdere la straordinaria occasione del momento e porta adesso a casa la tua nuovissima bicicletta elettrica Eleglide M2 in promo lancio. A disposizione, una marea di vantaggi. Completa adesso l’ordine per risparmiare subito 350€ e ricevere in omaggio un ottimo smartband.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.