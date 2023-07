ELEGLIDE M1 Plus: bici elettrica PREMIUM al prezzo che nessuno osa (649€)

Spostati in città e non solo in modo più sostenibile, ma sopratutto divertendoti. Con la spettacolare bicicletta elettrica ELEGLIDE M1 Plus avrai a disposizione fino a 100KM di autonomia (in pedalata assistita) con una sola ricarica della batteria. Guidi in tutta sicurezza e in modo super comodo, grazie alle sue esclusive caratteristiche tecniche.

Un prodotto di qualità premium, che adesso GeekMall ti permette di portare a casa risparmiando ben 250€ sul prezzo di listino. Infatti, hai la possibilità di accaparrartela a 649,99€ invece di 899,99€, semplicemente seguendo queste semplici istruzioni:

copia questo codice sconto: AWPD37W5

prima di completare l’ordine, applica il codice precedentemente copiato.

Arriva a casa in pochi giorni, grazie alle spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, puoi godere anche della possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo di utilizzare PayPal.

Un prodotto di qualità pensato per permetterti di coniugare la mobilità sostenibile, il risparmio di carburante (rispetto all’uso di auto o moto) e la possibilità di rendere divertente qualsiasi spostamento.

Il potente motore da 250W lavora in concerto con la grande batteria per offrirti fino a 100KM di autonomia in modalità assistita, raggiungendo una velocità massima di 25KM/H. Gli ammortizzatori idraulici anteriori ti garantiranno comfort anche sulle strade più difficili. Infatti, grazie agli pneumatici CST da 27,5″, non sarà un problema scegliere il percorso in base a quello che desideri e non alla necessità di percorrere esclusivamente tratti asfaltati. Freni a disco anteriori e posteriori e set completo di luci rendono la guida sicura anche in scarse condizioni di luminosità.

Direttamente dal manubrio puoi gestire il tipo di guida (3 livelli), la velocità (5 livelli), ma non solo: anche il cambio Shimano a 21 rapporti. Ogni dato, inclusa l’autonomia energetica residua, è a tua disposizione direttamente sul computer di bordo digitale.

Insomma, ELEGLIDE M1 Plus è una bicicletta elettrica spettacolare. Potente, robusta e versatile. Se a queste caratteristiche ci aggiungi anche ben 250€ di sconto, allora diventa imperdibile. Approfitta della promozione offerta dal celeberrimo store di GeekMall: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “AWPD37W5”. Arriva a casa con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Disponibilità residua limitata: sii veloce!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.