Eleganza Zen con il set LEGO Albicocco Giapponese: è tornato in sconto

Uno dei set LEGO di maggior successo delle ultime settimane è tornato disponibile su Amazon anche con un piccolo sconto. Stiamo parlando del set LEGO Icons Albicocco Giapponese, una deliziosa ed elegante decorazione floreale per la tua casa che puoi acquistare a soli 27,59 euro.

Set LEGO Icons Albicocco Giapponese: un tocco zen per la tua casa

Il set in questione fa parte della Botanical Collection pensata per un pubblico adulto e per gli amanti dei fiori e delle piante artificiali.

All’interno del kit troverai tutto il necessario per costruire un albicocco giapponese in fiore, caratterizzato da fiori rossi e magenta vivaci per dare un tocco di colore ai tuoi ambienti, che siano in casa o in ufficio.

Il design è davvero dettagliato, con uno stelo legnoso e un vaso blu pastello con fascia dorata: ideale sia per i principianti che per gli esperti, può usarlo come decorazione dal tocco zen per gli interni, per un’eleganza che non richiederà nemmeno la manutenzione tipica delle piante.

Infine, con l’app LEGO Builder potrai non solo usufruire di istruzioni di montaggio digitali, ma anche rendere l’esperienza di costruzione più divertente con progressi in tempo reale e strumenti per zoomare e girare il modello.

Idea regalo perfetta per tutti e in ogni occasione: acquista il set LEGO Icons Albicco Giapponese in offerta a 27,59 euro.