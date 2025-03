Eleganza, silenziosità e versatilità: mouse e tastiera wireless ad un prezzo imbattibile

Se sei alla ricerca di un kit che comprenda tastiera e mouse wireless elegante, silenzioso e versatile, il Logitech MK950 Signature Slim potrebbe essere la scelta perfetta per te.

Si tratta di un kit pensato per chi lavora o studia, ed unisce comfort, efficienza e connettività avanzata, adattandosi a diverse esigente. La tastiera ha un profilo estremamente sottile e tasti a basso profilo, che offrono una digitazione fluida e silenziosa. In questo modo potrai evitare il rumore dei tasti mentre scrivi in ambienti condivisi o mentre sei in ufficio.

Uno dei punti di forza del MK950 è la possibilità di collegare fino a tre dispositivi, e passare rapidamente da uno all’altra con un semplice tasto. Potrai usarlo con il PC Windows per lavorare, o passare ad un Mac o ad un Tablet in un batter di ciglia.

Questo kit ha due opzioni di connessione: Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt. Il Bluetooth è perfetto se vuoi eliminare i cavi senza perdere in stabilità, mentre il ricevitore USB ti offre una connessione affidabile e senza interferenze. Inoltre, è compatibile con diversi sistemi operativi.

Il mouse incluso nel kit è progettato per offrire un utilizzo comodo e preciso, perfetto per lunghe sessioni di lavoro. Ha una forma ergonomica e scorre in modo fluido su qualsiasi superficie.

Il color Grafite e il suo design minimale rendono questo kit un’ottima aggiunta per qualsiasi scrivania. Inoltre le sue dimensioni estremamente compatte ti renderanno facile portarlo sempre con te. La batteria è a lunga durata, ed è progettata per consentirti di ricaricarlo nel minor tempo possibile.

Se sei alla ricerca di una tastiera ed un mouse wireless davvero versatili e silenziosi e soprattutto ad un prezzo estremamente conveniente, non lasciarti sfuggire l’occasione di far arrivare a casa tua questo kit con lo sconto del 30%!