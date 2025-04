L'elegantissima e super compatta friggitrice ad aria Moulinex da 3L oggi a 69€

Vuoi assolutamente velocizzare il tuo modo di cucinare rendendolo anche più sano e quindi meno calorico? Allora non perderti questa promozione straordinaria. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex da 3 litri a soli 69,99 euro, anziché 99,99 euro.

Potresti non vederlo ma considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 30% e quindi adesso risparmi ben 30 euro sul totale. Non è davvero niente male soprattutto per ciò che potrai ottenere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Moulinex: piatti buonissimi con meno calorie

Se stai attenta alla linea e cerchi di mangiare piatti più sani allora sicuramente la friggitrice ad aria Moulinex fa il caso tuo. Grazie alla possibilità di cuocere tutto all’interno del cestello in cui circola solo l’aria calda i tuoi piatti saranno buonissimi ma meno calorici. Tutto si cuoce in modo omogeneo e molto più velocemente.

È dotata di un cestello da 3 litri dove puoi metterci di tutto e cuocere cibi fino a 4 persone. Nonostante abbia una cottura molto rapida consuma fino al 70% di energia in meno rispetto a un forno tradizionale. Ha un design molto elegante ed è super compatta. Gode di un display digitale posto sulla parte superiore dove potrai scegliere 10 programmi preimpostati. Inoltre i componenti removibili i potrai lavare nella lavastoviglie.

Non aspettare troppo tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex da 3 litri a soli 69,99 euro, anziché 99,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.