Questa soundbar è un vero e proprio esercizio di stile e design: bellissima e potente. Questo gioiellino, dotato di Bluetooth e batteria integrata, lo prendi a 31€ circa su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “YWILKQHF”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma ci sono pochissimi coupon attivsabili.

Soundbar Bluetooth in sconto: eleganza e prestazioni

Un gioiellino sotto il profilo estetico, con il suo stile vintage, ma anche moderno: quel retrò che proprio non passa mai di moda.

Puoi usarlo in mille modi diversi: lo colleghi in Bluetooth allo smartphone (o alla TV, al PC, al tablet, a qualsiasi dispositivo compatibile) oppure – se preferisci – inserisci una microSD o una penna USB con a bordo la musica che hai già caricato.

Come anticipato, la batteria integrata è una chicca non da poco: hai fino a 20 ore di ascolto musicale senza il vincolo dei cavi. Pensa: puoi portarlo ovunque, anche per animare una festa in giardino.

Un vero e proprio gioiellino, con potenti speaker a bordo, che ora prendi in gran sconto su Amazon: metti subito nel carrello la tua soundbar e – prima di pagare – inserisci il codice “YWILKQHF”. Alla fine, la pagherai appena 31€ circa e potrai anche godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: i coupon attivabili sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home