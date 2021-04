Withings Move ECG è uno smartwatch ibrido spettacolare, che è persino in grado di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal polso. Grazie alle super offerte Amazon del momento, puoi averlo a 91€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Withings Move ECG in super offerta su Amazon

Uno smartwatch ibrido è un wearable che ha tutto l’appeal estetico di un orologio analogico, ma il suo cuore nasconde tutta la tecnologia della quale hai bisogno per connettere il dispositivo allo smartphone attraverso il Bluetooth e sfruttare una serie di feature smart.

Nello specifico, il modello Withings Move ECG è un capolavoro sotto il profilo estetico: bello ed elegante, puoi abbinarlo a qualsiasi outfit. Fra le sue caratteristiche intelligenti, come anticipato, c’è la possibilità di realizzare un ECG direttamente dal polso e non solo: attraverso l’applicazione per smartphone, potrai scaricare in formato PDF l’elettrocardiogramma valutativo appena realizzato e condividerlo con chi preferisci.

Per avere subito questo interessante smartwatch ibrido a 91€ circa, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon prima che le scorte di Withings Move ECG finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre interessanti offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

