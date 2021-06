Uno smartwatch elegante e lussuoso al prezzo di un orologio economico. Sono fortunatamente finiti i tempi in cui per accedere a determinati prodotti era necessario mettere mano pesantemente al portafogli. Oggi, i piccoli sfizi di lusso puoi toglierli spendendo poco, se sai cercare l'occasione giusta.

Questo wearable è un concentrato di tecnologia in un guscio super elegante con cinturino in acciaio inossidabile. L'occasione per pagarlo così poco la trovi su Amazon con spedizioni super rapide e gratis: approfittane ora e sfoggia il tuo nuovo orologio gioiello.

Smartwatch di lusso a prezzo piccolissimo

Cassa tonda, cinturino a maglie in acciaio inossidabile, ghiera di diversi colori, pur sempre su toni eleganti. Se vuoi che quello che indossi al polso venga notato ed apprezzato, allora il wearable è quello giusto.

Non è un semplice orologio però, è super intelligente e nasconde una marea di funzioni che aspettano solo di essere scoperte. Quelle userai tutti i giorni sono certamente relative alle notifiche: il dispositivo te le mostrerà tutte sull'ampio display da 1,3″ e vibrerà per avvisarti di chiamate, messaggi e promemoria. L'ideale, se non puoi prendere lo smartphone.

Tutto qui? Assolutamente, nonostante si vesta elegante, questo wearable può trasformarsi in un attimo nel tuo personal trainer di fiducia: lascialo al polso mentre ti alleni e tieni sotto controllo le tue performance. Puoi anche scegliere di registrare 9 specifiche tipologie di workout differenti, già integrati nel software (camminata, corsa, basket, ciclismo, fitness, calcio, salto e badminton).

La chicca finale sarà particolarmente apprezzata anche da chi non è tanto avvezzo a fare sport. Il lussuoso orologio intelligente è anche un vero e proprio monitor per la salute. Con questo non intendo certamente che si limita a misurare la frequenza cardiaca: si spinge oltre con la rilevazione dell'ossigeno nel sangue (come un vero saturimetro) e anche con la stima della pressione sanguigna. Impressionante, vero? Un solo gioiellino, tutte queste funzionalità e non dimenticare che gode anche di ottima autonomia energetica.

Insomma, il momento di approfittare del lusso per tutti è oggi: il tuo smartwatch lo prendi a 56€ appena da Amazon e ti regali il wearable che volevi, ma non pensavi costasse così poco.

Godi di spedizioni non solo gratis, ma super rapide: il tuo smartwatch di lusso arriverà a casa in pochissimo, se sei cliente Prime. Questa offerta ti è piaciuta? Sai che le migliori le trovi pubblicate in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net? Iscriviti e inizia a risparmiare divertendoti con codici e promo lampo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch