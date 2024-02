Elegante armadio da giardino in legno, in sconto di 10€!

Se sei alla ricerca di un modo pratico e funzionale per organizzare gli spazi esterni della tua casa, non perdere l’occasione di risparmiare con il coupon PSPRFEB24 sull’armadio da giardino Mallard. Con uno sconto di 10€, potrai aggiungere questo versatile armadio multiuso al tuo giardino o terrazzo, fornendo un tocco rustico e naturale all’arredamento esterno.

L’armadio da giardino Mallard è l’ideale per conservare gli attrezzi da giardinaggio, il bricolage e altri accessori per gli spazi aperti della casa. Realizzato con legno di abete di alta qualità e trattato con impregnante, offre una struttura robusta e resistente, in grado di resistere alle intemperie e all’usura quotidiana.

Raffinato armadio da giardino per casa tua!

Le due ampie ante a persiana assicurano un’ottima ventilazione all’interno dell’armadio, mentre il tetto piatto e inclinato, ricoperto da una guaina protettiva impermeabile, garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici, dalle muffe e dalle infiltrazioni d’acqua.

All’interno, troverai una pratica mensola divisoria con due comodi vani, ideale per riporre utensili da giardinaggio, arredi da esterno e altri accessori. Le istruzioni di montaggio semplici e dettagliate rendono l’assemblaggio un gioco da ragazzi.

Con le sue dimensioni di 87 x 45 x 160 cm (larghezza, profondità, altezza) e un peso di circa 30 kg, questo armadio da giardino è perfetto per qualsiasi spazio esterno, fornendo un’organizzazione ottimale e un’estetica gradevole.

Affidati alla qualità e alla praticità dell’armadio da giardino per mantenere in ordine e protetti i tuoi utensili e accessori da giardinaggio. Acquistalo ora su eBay e approfitta dello sconto speciale offerto dal coupon PSPRFEB24 per un risparmio extra di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.