Di recente si è parlato della possibilità di inserire interruzioni pubblicitarie nei giochi per console, in puro stile televisivo o come già accade per i giochi mobile free to play. Electronic Arts sembrava già pronta a fare questo passo, in accordo con la compagnia pubblicitaria Simulmedia, ma nelle scorse ore è arrivata la smentita ufficiale.

Tramite un comunicato stampa, il noto publisher ha smentito le voci a riguardo, specificando che “la pubblicità in-game per i giochi console non ci interessa”.

“Alla luce dei report scorretti sulla nostra intenzione di introdurre pubblicità in stile televisivo all'interno dei nostri giochi, vogliamo chiarire che la pubblicità in-game per i giochi console non è qualcosa che ci interessa, non abbiamo firmato alcun accordo. Offrire la miglior esperienza per il giocatore resta la nostra priorità”

Parole forti e chiare quelle di Electronic Arts, che smentiscono del tutto quanto dichiarato dai vertici di Simulmedia, che nei giorni scorsi hanno comunicato l'avvenuto accordo proprio con il publisher americano e con altri sviluppatori. Per il momento non sappiamo come stiano realmente le cose, le dichiarazioni appaiono alquanto discordanti e non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi per conoscere il futuro del gaming su console. L'arrivo delle pubblicità in-game potrebbe abbassare il prezzo medio del giochi, ma allo stesso tempo minare l'esperienza videoludica con sgradite e continue interruzioni.

