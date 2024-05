Electrolux: macchina per caffè, in polvere o cialde, e cappuccino (-45%)

Se ami il caffè espresso e il cappuccino cremoso, questa offerta che ti sto segnalando è perfetta per te. Fai presto perché indubbiamente farà gola a tanti e finirà presto. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la macchinetta Electrolux a soli 109,99 euro, invece che 199,99 euro.

Potresti non vederlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 45% che quindi adesso abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 90 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Electrolux: macchina per espresso e cappuccio a prezzo Hot

La macchina Electrolux ha un design molto compatto ed elegante e quindi è perfetta per ogni cucina, anche se non c’è tantissimo spazio. È dotata della tecnologia Thermo Block che regola automaticamente la temperatura per un risultato eccellente.

Possiede una lancia per erogare il vapore e quindi puoi prepararti un cappuccino buonissimo, con una schiuma vellutata. Inoltre possiede diversi filtri che ti consentono di usare sia il caffè macinato che quello in cialde ESE. Il serbatoio si riempie velocemente e il raccogli gocce lo puoi estrarre per pulirlo e svuotarlo più agevolmente.

Siamo di fronte a una vera promozione coi fiocchi, da non perdere per nessuna ragione. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua macchinetta Electrolux a soli 109,99 euro, invece che 199,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.