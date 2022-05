Elden Ring al prezzo più basso di sempre su eBay con questo coupon

Elden Ring ha tutte le carte in regola per essere il “Gioco dell’Anno 2022“, considerato il clamore, sia di critica che di pubblico, che ha ricevuto sin dal lancio avvenuto a fine febbraio. Se devi ancora recuperarlo, approfitta di questa incredibile offerta di eBay, che ti permette di acquistarlo al suo prezzo più basso di sempre.

Elden Ring: il re del 2022 che ha conquistato tutti

Elden Ring è il nuovo action-RPG sviluppato da From Software, il team giapponese autore di Demon’s Souls, Sekiro Shadows Die Twice, Bloodborne e della trilogia di Dark Souls. Il gioco raccoglie il meglio da questi capitoli, calando il tutto in un inedito contesto open world, che ha donato freschezza e una profondità mai vista prima per meccaniche ludiche collaudate nel corso degli anni.

Pur puntando ancora su un livello di sfida incredibilmente alto, Elden Ring si è dimostrato essere anche un gioco più accessibile e aperto a tutti: la possibilità di esplorare liberamente un mondo vasto permette al giocatore di prendersi il tempo necessario per imparare tutto ciò che c’è da apprendere, in modo da essere pronti per le sfide con i temibili boss.

