Elden Ring per PS5: con lo SCONTO del -50% lo paghi 34€!

Non manca poi tanto all’uscita dell’attesissimo DLC Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring. Ma, se non hai mai giocato al titolo originale, hai l’occasione perfetta per farlo! Su Amazon è disponibile uno sconto del 50% che lo fa crollare a soli 34,99€, al posto dei classici 69,99€!

Tutte le caratteristiche di Elden Ring per PS5

In Elden Ring, potrai attraversare distese sconfinate sia a piedi sia a cavallo, esplorando un mondo ricco di segreti nascosti, nemici potenti e misteri da svelare, tutti elementi che ti inviteranno a scoprire cosa si cela dietro la caduta dell’Ordine aureo.

Il sistema di combattimento di Elden Ring è profondo e altamente personalizzabile, permettendoti di creare un personaggio unico scegliendo tra diverse classi e abilità. Potrai padroneggiare un vasto arsenale di armi, incantesimi e abilità, affrontando i nemici in modi sempre nuovi e strategici.

I combattimenti contro i boss sono epici e metteranno alla prova la tua abilità, offrendo sfide che richiedono tattiche e riflessi affinati. Inoltre, l’opzione di sfidare altri giocatori in combattimenti online ti porterà ad eccellere con il tuo personaggio. La connessione online ti offre, infatti, la possibilità di condividere la tua esperienza con altri giocatori, collaborando o sfidandoli.

E la storia è ricca e profonda grazie al genio di Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R. R. Martin. La narrazione non lineare ti permette di esplorare il mondo a tuo piacimento e di affrontare le sfide secondo il tuo stile di gioco, rendendo ogni partita un qualcosa di unico.

Elden Ring è stato premiato da un sacco di testate giornalistiche con voti che raggiungono il 10/10 e, inoltre, ha vinto oltre 323 premi per il Game of the Year. Prendilo ora a soli 34,99€ grazie allo sconto del 50%!