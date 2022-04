Elden Ring al MINIMO STORICO: prezzo mai visto su Amazon

Elden Ring, il nuovo gioco di From Software, continua a raccogliere consensi tra gli appassionati e adesso puoi acquistarlo ad un prezzo eccezionale. Su Amazon la versione per Xbox è disponibile infatti a soli 58,22€, in quello che è il suo minimo storico da quando è stato lanciato a fine febbraio.

Il gioco è funzionante sia su Xbox One che su Xbox Series X/S: non appena inserirai il disco nella tua console, si avvierà automaticamente la versione migliore a disposizione. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di sole 24 ore se hai un abbonamento a Prime.

Elden Ring, il gioco che sta facendo impazzire tutti

Elden Ring è arrivato carico di numerose aspettative da parte degli appassionati. Si tratta del resto del nuovo progetto di From Software, il team giapponese che ci ha regalato titoli del calibro di Demon's Souls, la trilogia di Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e Bloodborne.

Elden Ring propone ciò che è il meglio di questi titoli, portando il tutto in un inedito contesto open world: il gioco ha ricevuto un plauso eccezionale da parte della critica specializzata, poi confermato anche dagli appassionati. In tutti lodano la sua incredibile capacità di saper essere impegnativo come i precedenti lavori del team, ma anche più accessibile, per merito della struttura open world che permette di dedicare più tempo all'esplorazione e al potenziamento del personaggio.

Un gioco che, a distanza di più di un mese dal lancio, continua ad essere l'assoluto protagonista tra gli appassionati di videogiochi e che siamo sicuri continuerà ad esserlo per parecchio tempo. Se anche tu vuoi entrare a far parte dell'affascinante Interregno, non ti rimane che approfittare di questa eccezionale offerta di Amazon che ti permette di acquistare Elden Ring al suo prezzo più basso di sempre. È la tua occasione per diventare un Senzaluce.