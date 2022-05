eFootball, quando esce la Master League? C'è una data...lontana

Quando sarà possibile provare la Master League in eFootball, l’erede free-to-play di Pro Evolution Soccer? Una domanda che si sono posti numerosi appassionati e che adesso trova finalmente una risposta, anche se bisognerà avere molta pazienza.

Con un aggiornamento diffuso su Twitter, Konami ha fatto sapere che l’inserimento della Master League nel gioco di calcio gratis è previsto solo nel 2023: comprensibilmente si tratterà di un DLC a pagamento, cui costo verrà svelato solo in un secondo momento.

La Master League è da sempre la modalità principe di Pro Evolution Soccer: si tratta di una sorta di carriera in cui i giocatori prendono il controllo di una squadra allo scopo di farla crescere e migliorarla con l’obiettivo di arrivare ai vertici del calcio mondiale.

Il nuovo eFootball è arrivato sul mercato con una formula totalmente nuova: free-to-play e con la possibilità di fare solo delle amichevoli o di provare, solo di recente, una modalità che permette di creare una squadra online con cui affrontare giocatori di tutto il mondo. Dopo un lancio difficile, solo il grosso aggiornamento recente ha rimesso il gioco in carreggiata, in attesa che parta la Stagione Due, prevista nei prossimi giorni.

Per adesso quindi non sono disponibili grosse modalità single player, inclusa la Master League, che arriverà soltanto nel 2023 come contenuto a pagamento. Inoltre, entro la fine dell’anno, è prevista l’introduzione, sempre a pagamento, di un vasto numero di squadre, coppe e campionati che permetteranno di ampliare le possibilità di gioco anche in singolo.

Tra i contenuti gratuiti invece in arrivo figurano alcune funzioni di editing e il cross-platform tra PC e console, previsto in autunno, e Lobby in cui gli utenti potranno creare le proprie stanze per sfidare privatamente chi desiderano. Il debutto è atteso però solo dopo l’estate 2022.

eFootball è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.